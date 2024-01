26enne accoltellato in casa | “Lo hanno trovato così”

21.53 Omicidio nel Varesotto dove un 26enne è stato ucciso nella sua casa . I carabinieri di Fagnano Olona (Varese) sono intervenuti in via ... (servizitelevideo.rai)

Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 Ennesima follia tra giovani: una 17enne avrebbe accoltellato un 26enne in un appartamento in centro a Padova tra ... (dayitalianews)

Padova - grave 26enne accoltellato : arrestata 17enne

(Adnkronos) – E’ ricoverato in prognosi riservata il 26enne di Padova accoltellato nella notte in un appartamento in un condominio in via ... ()