20 film sull' olocausto immersi nelle pagine più buie della storia del Novecento

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 27 gennaio 2024) Più volte negli anni l'orrore dell'è stato portato sul grande schermo. Alcuni dei più grandi registi italiani e internazionali hanno scelto di raccontare una dellepiùdell'umanità, realizzando - non di rado -che hanno scritto ladel cinema e meritato alcuni tra i riconoscimenti più importanti del settore. Le immagini, le sequenze, i fotogrammi - spesso ricostruiti grazie a testimonianze reali e storie vere raccontate nei memoir - sono stati capaci di scuotere le coscienze di centinaia di migliaia di spettatori in tutto il mondo. In occasioneGiornataMemoria, che ricorre il 27 gennaio, ripercorriamo alcune delle pellicole che hanno provato a raccontare cosa è stata la Shoah. Il fotografo di Mauthausen MCDPHOF ZX013 THE ...