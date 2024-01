100 trattori bloccano Orte Protestiamo contro uno Stato che ci ha abbandonato

Orte (Viterbo), 27 gennaio 2024 – divampa la protesta degli Agricoltori . Ad Orte è chiuso in entrata e in uscita il casello autostrada le dove si ... (lanazione)

Tra le misure previste c’è il taglio di alcuni sconti sul gasolio per le aziende agricole, un provvedimento analogo a quello che in Germania ha scatenato la protesta degli agricoltori che hanno ...È chiuso il casello autostradale di Orte a causa della protesta degli agricoltori. Più di 100 trattori hanno bloccato il casello dell’A1 in entrata e in uscita. Sul posto diverse pattuglie della ...Gli iniziali 60 mezzi agricoli, con le ore sono diventati più di 100. I mezzi agricoli sono tutti fermi intorno alla rotatoria che si trova di fronte al casello, impedendo sia l'accesso che, l'uscita ...