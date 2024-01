Zuppa di Porro 26 gennaio 2024

Zuppa di Porro 25 gennaio 2024 Zuppa di Porro. Va bene tutto, ma questi giornalisti col ditino alzato hanno perso la brocca. Oggi leggo Giannini che parla di una Meloni che ... (nicolaporro)

Zuppa di Porro 24 gennaio 2024 Zuppa di Porro. Repubblica che fa la vittima è come una vignetta di Fantin, fa ridere. Belpi li spernacchia sulla Verità. Sì all’autonomia, ... (nicolaporro)

Zuppa di Porro 22 gennaio 2024 Zuppa di Porro. Per il Corsera lamarina italiana si prepara per il Mar Rosso. Intv ad Arie Kacowick, univ gerusalemme, per quelli che straparlano ... (nicolaporro)

Zuppa di Porro 21 gennaio 2024 Zuppa di Porro. Fermi tutti, Gualtieri riprende la parola e che parola. Per il traffico, per i cantieri, per l’allarme fascismo a Primavalle che ... (nicolaporro)

Zuppa di Porro 20 gennaio 2024 Zuppa di Porro.Il corsera sceglie le cose internazionali: Biden contro Bibi e lalega difensiva baltica.Nel frattempo la S attacca Israele e la ... (nicolaporro)