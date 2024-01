«Zuncheddu non ha commesso il fatto» | l’ex allevatore sardo assolto dopo 30 anni Lacrime e sorrisi alla lettura della sentenza – Il video

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per Beniaminoè finita una battaglia durata più di 32. Iniziata il giorno in cui, nemmeno trentenne all’epoca dei fatti, venne condannato all’ergastolo perché accusato di triplice omicidio. Unache ha finito per risucchiare la sua intera vita. Ma che oggi, 26 gennaio, è stata ribaltata dCorte d’Appello di Roma. Il procuratore generale, nell’ambito del processo di revisione, aveva già chiesto per lui l’assoluzione, con la formula per non avereil. Laè arrivata in serata:è stato. Intercettato da Open dichiara: «Sono contentissimo, è un’emozione inspiegabile». La Corte di Appello di Roma nel ...

Per altri tre è uscito il mattino per tornare in prigione la sera. Non ha mai smesso di dirsi innocente, Zuncheddu, rifiutando le scorciatoie alla sua detenzione che l’ammissione di colpa gli avrebbe ...I giudici hanno revocato l’ergastolo facendo cadere le accuse per Zuncheddu con la formula “per non avere commesso il fatto”. La sentenza, dopo una camera di consiglio durata alcune ore, è stata ...Beniamino Zuncheddu, dopo 32 anni di carcere, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Roma. Il pastore che ha scontato decenni di cella per la strage di Cuili is Coccus, a Sinnai, in Sardegna, in cui ...