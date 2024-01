Zuncheddu assolto dopo 33 anni di carcere | la sentenza – Video

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Beniaminotorna libero33passati inda innocente. Il pastore sardo è statonel processo di revisione dai giudici della Corte di Appello di Roma.era stato condannato all'ergastolo per la strage di Sinnai, in provincia di Cagliari, dove l'8 gennaio 1991 vennero uccisi 3 pastori.si è sempre proclamato innocente. — [email protected] (Web Info)

Per Beniamino Zuncheddu è finita una battaglia durata più di 32 anni . Iniziata il giorno in cui l’ex allevatore sardo , nemmeno trentenne all’epoca ... (open.online)

Quanti gli anni di carcere scontati. È l’errore giudiziario italiano più clamoroso di sempre. Ma ieri Beniamino Zuncheddu, pastore sardo arrestato nel ‘91 e condannato all’ergastolo, ha avuto ...Beniamino Zuncheddu è stato assolto nel processo di revisione dai giudici della Corte di Appello di Roma: l'ex allevatore di Burcei torna libero dopo 33 anni trascorsi in carcere. L'uomo, che si è ...È stato assolto ed è libero Beniamino Zuncheddu, l'uomo in carcere da più di 30 anni per la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, in Sardegna, in cui furono uccisi tre pastori nel 1991 e una quarta ...