Zielinski-Inter | la conferma di De Laurentiis | Prenderà meno soldi ma andrà a Milano”

(Di venerdì 26 gennaio 2024)– Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha lasciato da poco l'assemblea della Lega Serie A in via Rosellini a. Fermandosi coi cronisti ha avuto modo di soffermarsi anche su un caso di mercato tra i più discussi nelle ultime settimane, quello riguardante Piotr, in scadenza di contratto col Napoli e vicino a firmare con l'per la prossima stagione. "è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore - ha detto -. E' stato otto anni a Napoli, ma le storie vanno al termine da sole. Se volesse restare siamo qui ad abbracciarlo, se vuole partire perché magari ha un procuratore che sente l'odore dei... Evidentemente avrà convinto il ragazzo a portarlo via dal Napoli. Vi dico solo cheda me prende ...

