Zaporizhzhia | rischio incidente nucleare nella centrale è reale?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il direttore generale dell’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) Rafael Mariano Grossi si recherà nei prossimi dieci giorni alladi, la più grande d’Europa nel sud dell’Ucraina. Lo ha reso noto l’Aiea spiegando che Grossi proseguirà poi a Kiev e a Mosca per discutere del ”di un grave” che ”resta molto”. Anche perchéregione stanno continuando operazioni militari è ”la situazione resta estremamente fragile”, ha sottolineato. In ogni caso, ha ricordato Grossi, “i sei reattori dell’impianto sono spenti dalla metà del 2022, cinque dei quali in modalità di spegnimento a freddo e uno in modalità di spegnimento a caldo”. Il più recentealla ...