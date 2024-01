WWE | Ecco un gradito ritorno al passato | torna in vendita una t-shirt iconica di CM Punk

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CMci ha messo veramente poco a riprendersi l’affetto del WWE Universe, infatti dal suoavvenuto a fine novembre a Survivor Series in quel di Chicago, il Best In The World è stato saldamente al top della classifica delle vendite del merchandise e adesso per i fan più accaniti diarriva una bella notizia.Infatti non solo manca ormai pochissimo a rivedere CMsul ring durante un match in PLE dopo un decennio domani alla Royal Rumble dove tra le altre cose l’atleta di Chicago è anche uno dei favoriti alla vittoria, ma per l’occasione la compagnia ha pensato a una bell’idea. Infatti sul WWE Shop è ricomparsa l’t-che CMha spesso indossato fra il 2011-2012 e che è stata ...