WWE | Ecco quale sarà il ruolo di The Rock nel CdA

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La TKO Holdings Group ha fatto tremare il mondo del wrestling con la nomina di Dwayne “The” Johnson a nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Un annuncio che ha dell’incredibile, e che ha inondato la comunità del wrestling di entusiasmo. Ma qual è ildel Brahma Bull all’interno del CdA della WWE? Scopriamolo insieme. A seat at the table Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha chiarito quali saranno i “poteri” dell’ex campione WWE, chiarendo che le decisioni riguardo assunzioni e licenziamenti in WWE spetteranno a Nick Khan, mentre le questioni legate ai talenti saranno supervisionate da Paul Levesque, ovveero Triple H. Dwayne Johnson farebbe parte del team di supervisione, offrendo input su vari aspetti, e non si occuperebbe direttamente di assunzioni e licenziamenti: “Il responsabile delle assunzioni e dei ...