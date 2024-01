Wine&Siena apre le danze dei grandi eventi enogastronomici toscani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Come ogni anno Wine&Siena, giunto alla sua nona edizione, dà inizio ad importanti appuntamentidedicati all’enogastronomia come Taste 3-5 Febbraio a Firenze e le varie anteprime deivini, una su tutti l’anteprima del Vino Nobile di Montepulciano 10-12 Febbraio. Wine&Siena dal 26 al 29 gennaio, si terrà di nuovo nelle splendide sale del Complesso Monumentale del Santa Maria della Scala ubicato nel cuore della città di Siena di fronte alla magnifica Cattedrale. Un percorso tra i migliori vini italiani, masterclass e talks che impregnerà tutta la città. Nel ricco programma, oltre alle degustazioni di 600 vini e di decine di prodotti della gastronomia nazionale, le masterclass su Tocai, Brunello, vini della Val d’Orcia e vini in Anfora, ricoltivazione di un cru storico della Mosella - Verticale di Riesling ...