Windows 11 KB5034218 Beta | Novità | Miglioramenti e Risoluzione Problemi

Leggi su windows8.myblog

(Di venerdì 26 gennaio 2024)11è il più recente aggiornamento rilasciato da Microsoft per gli Insider nel Canale. Ecco una sintesi dei punti chiave menzionati nel testo fornito: Cambiamenti e: Suggerimenti Snap Layout: L’aggiornamento introduce suggerimenti in Snap Layouts, mostrando icone delle app in varie opzioni di layout quando si … ?