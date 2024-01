West Coast | l’american dream come non l’hai mai vissuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Macinare chilometri negli Stati Uniti non è un semplice transito, è un’esperienza bellissima. Nastri d’asfalto attraversano paesaggi spettacolari, e lo sguardo si perde dove l’orizzonte si fa miraggio nei colori dorati del. Un must dei viaggi d’avventura che concilia l’andare con le visite ai luoghi più iconici, tra bellezze della natura e nuove Babilonie. Los Angeles è un ottimo punto di partenza, un paradiso di grattacieli e ville con piscina, dai boulevard ombreggiati da alte palme, piste per suv dalle targhe personalizzate. Un gran via vai e innumerevoli caffè take away, quasi a voler fagocitare il tempo, fatta eccezione per i sogni che qui trovano sempre spazio: da oltre un secolo la città ospita artisti di fama internazionale, cinefili e aspiranti creativi in cerca di fortuna. “La città degli angeli” è un cinema, in tutti i sensi, dagli Universal Studios ...