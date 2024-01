West Bromwich Albion vs Wolverhampton Wanderers – probabili formazioni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo una pausa di quasi tre anni dal derby del Black Country, i rivali di sempresi affrontano domenica 28 gennaio al The Hawthorns, con in palio un posto nel quinto turno di FA Cup. I Baggies si sono imposti sull’Aldershot Town per raggiungere il quarto turno, mentre gli uomini di Gary O’Neil hanno eliminato il Brentford, squadra di Premier League, dopo un replay. Il calcio di inizio divsè previsto alle 12:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...

Norwich e West Bromwich sono due club con recenti trascorsi in Premier League dunque i loro nomi sono familiari anche agli appassionati non inglesi. ... (infobetting)

