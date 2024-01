Warhammer 40 000 | Henry Cavill conferma | Stanno succedendo grandi cose

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è fiducioso sul progetto in cantiere dell'universo di40.000 tra film e serie tv.sta vivendo un periodo particolarmente nutrito di impegni. Attualmente è in viaggio per il tour promozionale di Argylle ma nel corso delle interviste non si tira indietro per commentare altri progetti nei quali è coinvolto come il nascente universo di40.000, prodotto da Amazon Prime Video. "sta progredendo molto bene" ha dichiarato a Collider "Succedonoimportanti e siamo molto entusiasti". D'altronde Prime Video ha già dimostrato di investire parecchio budget nel campo del fantasy, soprattutto ne Gli anelli del potere. La passione per...