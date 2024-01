Wanda Nara e l’accordo anti-tradimento con Icardi | cos’è e quanto vale?

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’infedeltà di Maurod’ora in poi costerà cara: secondoriportato da Revista Noticias, il calciatore potrebbe affrontare gravi conseguenze in caso di infedeltà. Nonostante i rumors sulla separazione, entrambe le parti hanno smentito, presentando ora un accordo-infedeltà che dovrebbe essere rispettato da entrambe le parti. Ecco in cosa consiste, nuovo look in stile Barbie: chioma bionda e treccine lunghissimee Mauro: un amore in ...