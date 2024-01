Voci di Gaza – “Qui nel campo non abbiamo nemmeno dei bagni utilizzabili La mia casa? Sparita | ora lì c’è l’esercito israeliano”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le condizioni igieniche nei campi profughi di Rafah sono pessime. Qui si sono ammassate centinaia di migliaia di sfollati, in fuga daCity e da Khan Younis, da giorni nella morsa del. E la mancanza di aree attrezzate e di acqua per pulire rende quasi impossibile l’accesso ai. Per questo il 24enne Qusai si è attrezzato con il poco che aveva a disposizione, terra e qualche lamiera, e ha costruito un bagno di fortuna. “Hanno montato un bagno comune lontano da qui, ma era davvero sporco. La vita qui è miserabile. Non c’è acqua, non c’è igiene” racconta agli operatori di Oxfam. Il giovane ha prima abbandonatoCity per spostarsi nel sud a Khan Younis e poi, di fronte ai nuovi ordini di evacuazione, ha raggiunto Rafah. Sempre camminando. “La zona dove vivevamo ora è una ...