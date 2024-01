Viterbo | pitbull azzanna bambina di due anni | è grave

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Unamericano hato unadi duee mezzo. La piccola è stata morsa ai piedi ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Belcolle di, dove è arrivata in codice rosso. E’ successo a Canepina, in provincia di, giovedì 25 gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo. Unamericano – ilcorrieredellacitta.comDalle prime informazioni, la piccola paziente non sarebbe in pericolo di vita. In piazza Garibaldi, luogo dell’incidente, sono arrivati i carabinieri e il personale sanitario. I militari dell’Arma, durante le indagini, avrebbero riscontrato delle gravi omissioni da parte del proprietario del cane. Cosa è successo in provincia digiovedì 25 gennaio 2024 In particolare ...