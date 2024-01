Visnadi | «Frattesi decisivo per Fiorentina-Inter? Forse | più un altro»

(Di venerdì 26 gennaio 2024)sostituirà lo squalificato Barella domenica sera in, tornando così titolare dopo tanti subentri. Perperò ci sono dubbi sul fatto che il centrocampista ex Sassuolo possa essere l’uomo chiave. SCELTA OBBLIGATA – Le parole di Giannidurante Microfono Aperto su Radio Sportivain vista di: «Davideè un giocatore che è quasi titolare nella Nazionale, ha giocato poco all’perché ci sono giocatori più forti e più pronti. Può essere sìperché i colpi li ha, mi pare che tre gol su quattro li abbia fatti da subentrato. Può essere, ma io penso che intanto l’farà fatica a Firenze. Se devo pensare a un giocatore più ...

Smaltita la sbornia per il successo della Supercoppa l'Intern è tornata ad allenarsi. Ad Appiano Gentile si sta cominciando a preparare la partita contro la Fiorentina al Franchi. Simone Inzaghi dovrà ...Terzo gol di Frattesi, contropiede classico di Miki, lanciato dall'errore di Luis Alberto. Resta per una volta a secco Lautaro, fermo alla seconda traversa della serata, cui Inzaghi risparmia il ...Dopo la sfida coi brianzoli arriverà la Supercoppa e lo stop in A con i fantasmi della partita da recuperare Milano - Più sghembo che asimmetrico, il calendario del girone di ritorno ripropone Monza-I ...