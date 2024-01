Violenze contro l’ex compagno e i suoceri | arrestata a Bergamo 31enne casertana

(Di venerdì 26 gennaio 2024)– È stata rintracciata adai carabinieri unadi Pietramelara (Caserta) accusata di rapina, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, reati commessi nei confronti dell'exe dei familiari di quest'ultimo. Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e dai carabinieri, è emerso che la donna si sarebbe introdotta in una circostanza in casa dei genitori dell'ex, spintonando la madre e sottraendole il cellulare; inoltre - secondo l'accusa - avrebbe usatofisiche e verbali verso l'ex e i, anche davanti ai figli minori. Altra contestazione è il tentativo di estorsione di 300 euro posto in essere dallaai danni di un vicino di casa. La donna da ...

