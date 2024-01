Violenze carcere Uccella | tensione tra PM e avvocato | “Stanco di ricevere lezioncine dal PM”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Santa Maria Capua Vetere. Picchiato duramente durante i pestaggi ine anche dopo nella cosiddetta “cella zero”, con visite mediche che gli sono state negate nei quattro mesi successivi, fino alla scarcerazione. È il racconto del teste Giuseppe Cerqua, ex detenuto deldi Santa Maria Capua Vetere sentito oggi al processo per lecommesse nelcasertano dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti il 6 aprile 2020. Un maxi-processo con 105 imputati tra agenti della Penitenziaria, funzionari del Dap e medici dell’Asl Caserta. Cerqua, oggi per la prima volta, ha riferito che nell’area socialità delvide anche “un’ispettrice delle penitenziaria che dava schiaffi ai detenuti“, agente poi da lui riconosciuta in aula nella commissaria Anna Rita Costanzo, imputata. ...