Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Ha cominciato la sua attività per il territorio e per l'ateneo un anno fa, il 1° febbraio 2023. Da allora il ... (liberoquotidiano)

Violenza su donne - 1° anno di Cav antiviolenza Tor Vergata : accolte oltre 300 donne

Il Centro si inserisce in una rete di protezione fornita dall’ateneo Ha cominciato la sua attività per il territorio e per l'ateneo un anno fa, il ... (sbircialanotizia)