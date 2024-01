Violenza sessuale e maltrattamenti | ventenne arrestato dopo la denuncia della compagna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bologna, 26 gennaio 2024 - È statocon l’accusa die lesioni personali nei confronti, un cittadino cubano sulla ventina. Comportamenti vessatori e violenti che sono iniziati a luglio del 2022, con continue minacce e aggressioni fisiche, andate avanti anche quando la vittima era incintaloro figlia. Sentita dagli agenti, la donna ha riferito che il compagno la costringeva anche ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà: rapporti a cui lei, nonostante la paura, accondiscendeva per evitare ripercussioni sulla bambina. Il compagno, inoltre, non contribuiva economicamente in alcun modo al mantenimentofamiglia, ma anzi cercava di isolare la donna quanto più possibile impedendole ...

