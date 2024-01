Violentata a 19 anni nel parco Il calciatore trovato dalla polizia nella stessa zona | “cercava altre vittime”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Milano, 26 gennaio 2024 – Sono le 3 del 23 ottobre 2023, siamo in piazzale Istria. Una ragazza con gli abiti bagnati e sporchi di fango chiede aiuto a un passante: "Aiuto, mi hanno". Scatta la macchina dei soccorsi: la diciannovenne, che chiameremo Marta, denuncia cosa le è successo allae poi viene accompagnata al centro specializzato della clinica Mangiagalli per essere assistita da medici e psicologi. Parte in quel momento l’indagine della Squadra mobile che tre mesi dopo ha portato all’arresto del presunto stupratore: in manette il venticinquenne Stanislav Bahirov, nato in Ucraina ma cittadino romeno, operaio in Italia da diversidilettante che da novembre è tornato a vestire in Serie D la maglia della società Avs Vogherese 1919. La ricostruzione dell’accusa ci riporta ...