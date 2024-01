Videogame | Microsoft taglia 1 900 posti di lavoro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’agenzia Bloomberg rilancia la dichiarazione di Phil Spencer, responsabile della divisione videogiochi, il quale annuncia il taglio di 1.900dinella sua divisione dedicata ai. “Insieme fissiamo le priorità, identifichiamo le aree di sovrapposizione e ci assicuriamo di essere allineati con le migliori opportunità per la crescita”, afferma il dirigente del colosso informatico.

Mentre molte organizzazioni spingono per il rientro in ufficio, Microsoft sembra offrire un approccio di lavoro ibrido con il lancio di Microsoft Mesh. Questa tecnologia consente agli avatar dei ...da Star Wars Outlaws a S.T.A.L.K.E.R. 2 Ecco l'elenco dei videogiochi che più attendiamo in questo 2024 appena iniziato. Dopo le difficoltà che hanno incontrato gli sviluppatori negli ultimi mesi a ...Il venerdì amaro di Xbox: la divisione videoludica di Microsoft lascia 1900 lavoratori a casa con l’ultima ondata di licenziamenti.