VIDEO Sinner-Djokovic | il tie-break del terzo set e il match-point annullato

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannikè in finale agli Australian Open 2024. Diventa il primo italiano all’ultimo atto dell’Happy Slam nella storia con una prestazione gagliarda contro Novak, battuto per la terza volta nelle ultime quattro occasioni. E superando con maestria anche l’unico momento difficile della partita, l’emozionante tiedelset. Pieno di capovolgimenti di fronte, in cui il numero 1 al mondo ha avuto per due volte un minia proprio favore con l’azzurro bravissimo a recuperarlo immediatamente grazie alla sua potenza da fondo. Così facendoriesce a procurarsi unsul servizio di Nole, ma il suo dritto si affossa in rete. Dopo il cambio di campo il passante dell’azzurro finisce per un niente in corridoio, per poi ...

