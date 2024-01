VIDEO – Milan | per sempre Kobe Bryant Il post

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilha condiviso sui social untributo in occasione del quarto anniversario della scomparsa di, ecco il… Il 26 gennaio 2020 arrivava la tragica notizia della prematura scomparsa di, un incidente a bordo del suo elicottero causò drammaticamente la sua morte, quella della figli Gianna e di altre 7 persone a bordo. La notizia sconvolse tutto il mondo dello sport, in molti hanno voluto dedicare un pensiero alla famiglia. Ilriuscì a intervistare aello la stella americana i 20 luglio 2013, ecco le sue parole in quella circostanza: E’stato un sogno per me da piccolo venire qua (aello, ndr) . Ero un grande tifoso del ...