VIDEO Il Giro d’Italia 2024 dà lustro al Sannio | “Vetrina importante e occasione di sviluppo per le aree interne”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Il territorio sannita si prepara ad essere il palcoscenico di due tappe fondamentali del, unastraordinaria per le, polo culturale e luogo di notevoli bellezze paesaggistiche. La prima tappa, prevista per il prossimo 14 maggio, avrà inizio a Pompei per concludersi a Cusano Mutri, nello specifico a Bocca della Selva, attraversando i comuni di Montesarchio, Cautano e l’affascinante territorio di Camposauro. Il giorno successivo, il 15 maggio, la carovana partirà da Foiano di Val Fortore, attraversando luoghi suggestivi come San Bartolomeo in Galdo per poi raggiungere Francavilla al Mare. Un’unica per il piccolo comune fortorino che per la prima volta accoglierà l’entusiasmante passaggio del ...