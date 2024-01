Vicofaro | il comitato dei residenti denuncia don Biancalani

La chiesa di Vicofaro sarebbe ormai diventata un luogo in cui si fa politica contro il governo Meloni. Questo, se non altro, è quanto sostengono i rappresentanti del Comitato residenti per Vicofaro, i ...Nel corso della messa celebrata ieri a Vicofaro, don Massimo Biancalani avrebbe proposto ai fedeli un foglio liturgico che accanto a letture della Bibbia e preghiere conteneva accuse di fascismo ed at ...A Pistoia, una consigliera comunale della Lega ha inviato al vescovo una lettera nella quale chiede l'allontanamento di don Massimo Biancalani da Vicofaro. La frazione del Comune di Pistoia presentere ...