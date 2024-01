Viaggiare e mangiare in camper vi piacerà

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non sono tagliata per i buoni proposti e non sono il genere di persona che finisce l’anno compilando liste di cose da fare nei successivi 365 giorni. Anzi, è una metodica che mi crea un certo livello di ansia perché ha in sé una dose di probabile frustrazione gratuita. Fare qualcosa a inizio anno di assolutamente mai fatto, invece, è di buon auspicio. Ho scelto di passare una settimana in, o meglio, in un vanizzato, che è considerato come un’auto, ma al suo interno ha dei letti e un cucinotto (il mio era senza toilette). Sono alla soglia dei cinquant’anni, abituata a passare un discreto tempo in bagno tra abluzioni e preparazioni, odio il disordine in casa, quando cucino ho bisogno di un buon numero di suppellettili e la mia schiena fa sempre più fatica a tollerare i cambi di materasso. C’è anche da dire che, potendo, dormirei nella ...