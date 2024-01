Viaggi quotidiani in Canton Ticino Così portavano eroina e cocaina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Droga ino ogni giorno verso il, gestita da due uomini, finiti ora in carcere per la detenzione di cinque chili di stupefacenti, traed. Andrea Riccio, 48 anni, di Appiano Gentile, e Ardit Bullunga, albanese di 33 anni, residente a Meda, già da qualche settimana erano finiti nel mirino della Squadra Mobile di Como, dopo che l’italiano era stato notato andare avanti e indietro da Como alla Svizzera con frequenza praticamente quotidiana, senza apparenti motivi di lavoro oppure personali. I poliziotti avevano notato che i suoipassavano da Meda, in provincia di Monza, dove prelevava un’auto da un parcheggio condominiale, con la quale si dirigeva verso il territorio elvetico. Nel giro di breve tempo le indagini, coordinate dal sostituto ...