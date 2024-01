Viaggi e vacanze 2024 | le destinazioni preferite dagli italiani

Secondo l'IA l'Italia ha ben quattro potenziali destinazioni di tendenza. Il Piemonte, con punteggi altissimi per convenienza e gastronomia, poi la Lombardia, la Campania e l'Emilia-Romagna. Dalla ...Grimaldi Lines e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) rinnovano anche per il 2024 l’accordo di collaborazione, nato dalla comune passione per l’equitazione. La partnership prevede una spec [.spingendo viaggiatori e operatori del settore a cercare alternative sempre più sostenibili e responsabili per le loro vacanze e viaggi. Slow Tourism va oltre il semplice concetto di viaggiare ...