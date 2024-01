Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024)DEL 26 GENNAIO20:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULL’A1NAPOLI TRA IL NODO A1 A24 E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST DIREZIONE NAPOLI CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’OGIATA IN DIREZIONETRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLAFA ECCEZIONE IL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral