Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2024 ore 11 | 30

(Di venerdì 26 gennaio 2024)DEL 26 GENNAIO11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA LA TANGENZIALE EST DI, IN PRECEDENZA CHIUSA, TRA BATTERIA NOMENTANA E TIBURTINA, PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO LAÈ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA, IL TRAFFICO È REGOLARE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE QUI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONENORD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO IL VENERDÌ E IL SABATO ORARIO PROLUNGATO PER LE LINEE METROPOLITANE, CON ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 1.30 DI NOTTE RICORDIAMO CHE QUESTO FINE SETTIMANA PER LAVORI IL SERVIZIO SULLA LINEA C DEL ...