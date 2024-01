Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024)DEL 26 GENNAIO08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-, TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO, IN DIREZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLASUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODEA TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA, A SEGUIRE TRAFFICO RALLENTATO TRA ANAGNINA E ARDEATINA SI RALLENTA IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, AUTO IN CODA TRA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA ...