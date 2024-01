Via Mozart | demolizione e ricostruzione dell’asilo nido | le modifiche alla viabilità

(Di venerdì 26 gennaio 2024) MALPENSATA. È uno dei cinque finanziati con i fondi del Pnrr. Lavori al via, ecco i provvedimenti viabilistici in vigore sino a fine anno.

Bergamo. Partono questa settimana i lavori per la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido di via Mozart , nel quartiere della Malpensata . Si ... (bergamonews)

1' di lettura 26/01/2024 - Marche Multiservizi comunica che per tutta la giornata di Sabato 27 Gennaio 2024 lo Sportello Clienti di via Mario del Monaco a Pesaro sarà chiuso a causa di un ...Lavori al via per la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido di via Mozart. Si tratta di uno dei tasselli del piano di ammodernamento delle strutture e dell’offerta destinate ai più piccoli in ...L'operazione rientra nel “sostituzione” di ben 5 asili nido comunali investendo oltre 8 milioni di euro ricevuti dal PNRR ...