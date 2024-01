Via da Siria e Iraq | il piano Usa per lasciare il Medio Oriente e salvare Biden

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'amministrazionenon sarebbe "interessata a sostenere una missione che non ritiene più necessaria" ine in. Ecco cosa c'è dietro la mossa

Con una lettera Washington dice «sì» ai colloqui per il disimpegno del contingente di 2.500 marine. Baghdad: il Daesh non è più una minaccia ...In particolare Koyuncuer racconterà dell’esperienza della costruzione di comunità democratiche e pacifiche nel Nord della Siria, evidenziando il ruolo delle donne in questo esperimento sociale e ...Istanbul, 25 gennaio 2024 – Una forte scossa di terremoto ha colpito la Turchia centro orientale oggi alle 14.04 (ora italiana, le 16.04 ora locale). La magnitudo è calcolata in 5.2 delle scala ...