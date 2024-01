Via Bachelet | il deposito Atm Vecchie ferite ancora aperte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Da quello che ne sarà delle aree dismesse dipenderà buona parte del futuro di Magenta. I lavori alla ex Novaceta di viale Piemonte procedono, ma alla ex Saffa ci troviamonella fase delle idee. Servirà del tempo e non sappiamo quanto. Oltre alla ex Saffa c’è il locale della ex mensa degli operai allo sfacelo totale e usato spesso da senza tetto. A pochi metri c’è il vecchio teatro, ormai ridotto a rudere. E di fronte c’è la casa di Santa Gianna per la quale partiranno i lavori di restauro a breve. Forse il primo passo verso la riqualificazione di una frazione attraversata quotidianamente da quasi trentamila veicoli tra Piemonte e Lombardia. A Magenta ci sono altre aree dismesse. Quella di via, di certo di dimensioni ridotte e situata in una zona poco abitata, ma quasi interamente industriale. E poi c’è l’ex...