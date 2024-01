“Vi abbiamo scoperte” Perla | Greta e Letizia | pubblico del Grande Fratello in sommossa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nuovo episodio destinato a scatenare il caos si è verificato al. Infatti, le concorrentihanno iniziato a parlare in maniera criptica ma ilè riuscito a capire tutto e tradurre le parole proferite dalle gieffine. Si è subito intuito che stessero criticando qualcuno e ovviamente i telespettatori hanno polemizzato non poco per questo. Alstavano parlando tra di loro quando hanno cominciato ad utilizzare un linguaggio in codice. La Vatiero è stata la prima ad essere stata messa nel mirino del web, poi anche le altre due sono state contestate e ora potrebbe essere scoppiata la bufera. Andiamo a vedere insieme cosa è ...