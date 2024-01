Verso il vertice Italia-Africa L’ambizione del governo Meloni che rimette l’Italia al centro del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Per Giorgial’è più di una priorità. È una vocazione. Preso nel suo insieme, con le sue risorse naturali da sviluppare e i flussi migratori da frenare, il continente è aldi tutti i discorsi di politica estera del presidente del Consigliono. Fin dai primi giorni del suo mandato,ha chiesto l’attuazione di un ‘piano per l’’ in risposta alle crisi del continente”. A scriverlo è ‘Le Monde’ in un lungo articolo intitolato ‘na di Giorgia’ sottolineando che il contenuto del piano “rimasto a lungo vago” sarà finalmente svelato nel corso delche si terrà a Roma domenica 28 e lunedì 29 gennaio”. Il ...