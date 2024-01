Verso il derby 1 Il Tolentino recupera il capitano Frulla Si attende il pubblico delle grandi occasioni

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Cresce l’attesa per il-Chiesanuova. Nella quarta giornata di ritorno, fatta eccezione per la supersfida fra Civitanovese e Maceratese, il match al "Della Vittoria" è senza dubbio quello che attira maggiormente l’attenzione degli appassionati, sia per i risvolti di classifica sia per la qualità del gioco espresso in questa fase del campionato dalle due formazioni. La società cremisi ha dato indicazioni sulla prevendita. I biglietti innanzi tutto sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati Vivaticket per entrambe le tifoserie. Inoltre dalle 13.30 di domenica sarà aperta la biglietteria dello stadio per l’acquisto diretto dei tagliandi d’ingresso da parte sia dei sostenitori locali sia di quelli ospiti. I prezzi: 10 euro per la tribuna, 20 euro per le poltroncine, 7 euro per la gradinata e 10 euro per gli ospiti. La ...