Verona | UFFICIALE | ceduto Gunter al Fatih Karagumruk

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Koray, giocatore dell’Hellas, è stato ufficialmentein prestito con diritto di riscatto alKaragümrük Koray, giocatore dell’Hellas, è stato ufficialmentein prestito con diritto di riscatto alKaragümrük. Ecco il comunicato del club gialloblù. COMUNICATO – HellasFC comunica di averKaragümrük Spor Kulübü – in prestito fino al 30 giugno 2024 – il diritto alle prestazioni sportive del difensore Koray Günter. HellasFC saluta Koray e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale.

Jayden Braaf , giocatore di proprietà dell’Hellas Verona , si è trasferito ufficialmente in prestito fino al 30 giugno 2024 al Fortuna ... (calcionews24)

Il mercato dell'Hellas Verona si muove anche in entrata. Dopo l'arrivo di Tijjani Noslin dal Fortuna Sittard, il club veneto ha annunciato... (calciomercato)

L'Hellas Verona piazza un altro colpo: UFFICIALE l'ingaggio di Dani el Filipe Bandeira e Silva , meglio noto come Dani Silva , che arriva... (calciomercato)

Milan Djuric è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza , come informa il sito della Lega Serie A, dopo il deposito del suo cartellino.... (calciomercato)

Il Monza ha ufficializzato l’acquisto di Milan Djuric dall’Hellas Verona , un colpo importante per l’attacco di Palladino e per provare a uscire da ... (sportface)

