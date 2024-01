Verona-Frosinone | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La 22ª giornata del campionato di Serie A regala lo scontro salvezza tra. Si affrontano due squadre in difficoltà in classifica e alla ricerca di punti preziosi per evitare la retrocessione. L’Hellas è reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma e il distacco dalla salvezza è comunque di appena un punto. La squadra di Di Francesco si è risollevato dopo il successo contro il Cagliari, ma la posizione in classifica non è ancora tranquilla. Ledi(4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Suslov; Mboula, Henry, Lazovic. Squalificati: nessuno Indisponibili: Berardi(4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, ...