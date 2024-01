Verissimo | tra gli ospiti del week-end Ilary Blasi | Valeria Golino e Anthony Delon

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024), tra glidi Silvia Toffanin di sabato 27 e domenica 28 gennaio ci sono, George Ciupilan, Vera Gemma e Rosanna Fratello Sabato 27 e domenica 28 gennaio, alle ore 16.30 su Canale 5,end in compagnia di, condotto da Silvia Toffanin. Sabato a, in esclusiva, la verità disulle condizioni di salute ed emotive di suo padre, il grande Alain, e la battaglia che lo vede contrapporsi a sua sorella Anouchka. In studio, intervista ritratto a, tra pochi giorni nelle sale con il film Te l’avevo detto, l’influencer ...