Verde | strada | ciclabili | via Colombo | intervento da 800mila euro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La città è ormai da oltre un anno caratterizzata da diversi cantieri aperti per migliorare il territorio. Per dare qualche numero degli interventi, a partire dall’estate 2022 a oggi sono stati asfaltati quasi 47mila metri quadrati di strade, circa 5mila metri quadrati di marciapiedi e oltre mille metri quadri di piste. In particolare, le vie Libertà, Cottolengo, Gramsci, Vespucci, Italia, Salvo D’Acquisto, Trento, dei Mandorli, Monegherio, Alfieri, Fontanile Pozzi, svincolo Benedetto Croce, Rossini e, più recentemente, via Milano. I principali marcia­piedi interessati dagli interventi di rifacimento riguardano le vie Libertà, Kuli­scioff, Verdi, Alfieri, Cellini, Pellico, Acacie, Mandorli, Vespucci e Trento. Molte strade aspettavano da tempo la riqualificazione, così come diversi marciapiedi, alcuni dei quali rotti a causa delle radici degli alberi. Di ...