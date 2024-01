Venuta | acuto del bomber Braglia è sorprendente

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella strana programmazione varata quest’anno dalla Federazione, nello scorso week end si sono giocate le gare dell’ultima di andata nei tornei nazionali e regionali, anche se di fatto la stagione della pallavolo minore subirà adesso un nuovo stop di due settimane. Bilanci. Al di là della inopportuna sosta stagionale, in pratica si sono giocate due gare negli ultimi due mesi, la chiusura del girone d’andata consente anche l’elaborazione dei primi bilanci stagionali, indicativi per il prosieguo dell’attività, e per le classifiche del Top Volley, che vede alla ribalta molti ’pezzi da novanta’ dei tornei, e qualche nome relativamente nuovo, come quello di una dei due vincitori di Tappa, Irenedella Pol. 4 Ville Villanova, che con 27 punti ha centrato un successo che rappresenta un po’ una sorpresa, considerato che fino ad ora la ragazza non aveva mai superato i ...