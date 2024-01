Venue del Futuro I borghi | opzione per il business tourism con il progetto STARGATE 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024)del. Iper ilcon ilSTARGATE di My Fair srl Una nuova strategia per lo sviluppo deiarriva con il“STARGATE” di My Fair srl a cui hanno aderito già diversi Comuni campani e che intende intercettare le aziende aventi uno spiccato approccio etico e sostenibile, ambientalmente e socialmente, nella scelta di location per eventi di formazione, meeting, team-building e socialità che vedono coinvolti i loro collaboratori, partner e clienti. La frontiera è quella delnei, tematica che è stata affrontata da Mafalda Inglese, amministratore di My Fair srl, a bordo della nave MSC World Europa, ...