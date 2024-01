Venier vince la discesa di Cortina | Goggia sul podio Paura per la caduta di Shiffrin | Pirovano sesta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sorpresa Stephanienella primadi. L’austriaca torna are in Coppa del Mondo cinque anni dopo l’ultima volta (Garmisch 2019) e lo fa al termine di una gara condizionata purtroppo anche da alcune bruttissime cadute (in particolare).ha fatto la differenza nella seconda parte dell’Olympia delle Tofane, sciando perfettamente sullo Scarpadon e Rumerlo, recuperando anche uno svantaggio di oltre sei decimi a metà. Secondo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha accusato un ritardo di 39 centesimi dalla vincitrice. Un secondo posto comunque importante per l’elvetica, che ora, visto il probabile infortunio di, diventa la più seria candidata alla conquista della Coppa del Mondo generale. ...