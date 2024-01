Venier vince la discesa di Cortina, Goggia sul podio al terzo posto (Di venerdì 26 gennaio 2024) SCI ALPINO. La 30enne austriaca ha preceduto di 39 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 71 centesimi la connazionale Christina Ager e la 31enne bergamasca. A Saint Moritz quarto posto per Michela Moioli. Leggi tutta la notizia su ecodibergamo (Di venerdì 26 gennaio 2024) SCI ALPINO. La 30enne austriaca ha preceduto di 39 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 71 centesimi la connazionale Christina Ager e la 31enne bergamasca. A Saint Moritz quartoper Michela Moioli.

". Brignone: "Calendario fitto" SCI ALPINO - Il commento a caldo delle azzurre dopo la prima discesa del trittico di gare di Coppa del Mondo a Cortina, caratterizzata dalle numerose cadute, al ...

Cade anche la campionessa USA Mikaela Shiffrin, portata in ospedale con l'elicottero. Ha vinto in 1'33"06 la tirolese Stephanie Venier, 30 anni ed al secondo successo per una atleta che di certo ha ...

