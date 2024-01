Venezia Actv | il 40 per cento dei passeggeri beccati senza biglietto non paga la multa Ecco le tratte a maggior elusione

(Di venerdì 26 gennaio 2024)- Sui tre milioni e mezzo dicontrollati, a bordo dei mezzi, sono state elevate in tutto solo 74 mila multe. Di queste, 22mila sono state regolarizzate subito, altre 22mila...

VENEZIA - Sui tre milioni e mezzo di passeggeri controllati, a bordo dei mezzi Actv, sono state elevate in tutto solo 74 mila multe. Di queste, 22mila sono state regolarizzate subito, altre ...Smarriti in un anno 3mila oggetti, il 62% restituiti. Trovati zaini, valigie, portafogli, cellulari, monopattini, passeggini, persino radiografie ...In tutto 3,5 milioni di verifiche nel 2023 tra vaporetti, bus e tram. La telecamera sul ponte della Libertà ha rilevato 1200 infrazioni alla Ztl dei bus turistici ...